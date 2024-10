Striscia la Notizia: Tapiro d’Oro a Alan Friedman per la caduta di Giada Lini a Ballando con le Stelle

MILANO - Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35), Valerio Staffelli consegnerà il celebre Tapiro d’oro al giornalista Alan Friedman. Il premio satirico arriva a seguito di un momento comico e imprevisto avvenuto nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, dove Friedman ha involontariamente lasciato cadere la ballerina professionista Giada Lini durante una presa mancata.

Raggiunto da Staffelli a Brescia, Friedman ha raccontato i retroscena dell’accaduto, spiegando che pochi istanti prima di scendere in pista aveva mangiato una tavoletta di cioccolato che gli ha causato un dolore tale da distrarlo, facendogli persino perdere un dente: "Trenta secondi prima di entrare in pista ho mangiato una tavoletta di cioccolato. Dal dolore ho dimenticato la presa," ha dichiarato sorridendo. Staffelli, però, non si è fermato qui e ha incalzato Friedman, chiedendogli se il piccolo disastro fosse in qualche modo legato al nervosismo per una dieta che sta seguendo. Di fronte alla domanda, il giornalista ha abilmente cambiato argomento.

Nonostante l’incidente, Friedman ha rivelato che la segretaria del PD, Elly Schlein, l’ha chiamato personalmente per congratularsi con lui per le sue esibizioni. A sorpresa, ha aggiunto che anche diversi deputati di Fratelli d’Italia e della Lega gli hanno espresso il loro apprezzamento, mostrando come il ballo possa unire anche in contesti politici solitamente distanti.

Per vedere l’intervista completa e il divertente scambio di battute tra Friedman e Staffelli, l’appuntamento è per questa sera a Striscia la Notizia alle 20:35 su Canale 5.