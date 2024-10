Sparatoria a Nashville vicino alla Tennessee State University: un morto e nove feriti

Paura a Nashville, Tennessee, dove una sparatoria avvenuta ieri sera nei pressi della Tennessee State University (TSU) ha causato la morte di un giovane di 24 anni e il ferimento di altre nove persone. La tragedia è avvenuta poco prima dell'inizio di una partita di football al Nissan Stadium tra le squadre della TSU e della Eastern Illinois University, gettando nello scompiglio la comunità locale.Secondo quanto riportato dai media statunitensi, la polizia ha riferito che lo scontro è scoppiato tra due gang che si sono affrontate sparando dai lati opposti della strada. L'attacco è avvenuto poco dopo le 17:00 locali di sabato, lungo una strada dove quella mattina si era tenuta la Homecoming Parade dell'Università. Almeno uno dei feriti avrebbe partecipato alla sparatoria, stando alle prime indagini delle autorità.Tra i feriti vi sono una ragazza di 12 anni e due ragazze di 14 anni, che sono state trasportate al Vanderbilt Children's University Pediatrics, dove si trovano in condizioni non critiche. Una donna di 55 anni, invece, è in condizioni critiche ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso il Vanderbilt University Medical Center. Cinque delle vittime sono state soccorse e trasportate in ospedale dai vigili del fuoco, mentre le altre sono state portate con mezzi privati.Le autorità di Nashville sono ora impegnate a indagare sull'accaduto e a ricostruire l'esatta dinamica della sparatoria. La polizia sta cercando di identificare l'autore degli spari, che al momento rimane sconosciuto. La comunità universitaria è scossa, mentre gli investigatori continuano a esaminare le possibili motivazioni alla base dell'episodio di violenza.