MSC Foundation e Focused on Nature presentano una mostra esclusiva di fotografie del Principe Hussain Aga Khan sulla vita marina per gli ospiti a bordo di EXPLORA II

Ginevra, Svizzera – 3 ottobre 2024 – Explora Journeys è lieta di annunciare l'apertura di una mostra esclusiva intitolata Marine Encounters, composta da fotografie marine scattate dal Principe Hussain Aga Khan, ora disponibile a bordo della seconda nave del brand, EXPLORA II. L’esposizione, situata nella Galleria d’Arte della nave, offre agli ospiti un’esperienza visiva straordinaria che esplora la meravigliosa biodiversità marina attraverso l’obiettivo e le storie del rinomato fotografo e ambientalista.

La mostra comprende 28 fotografie in edizione limitata, esposte per un periodo iniziale di sei mesi. Queste immagini sono state donate alla MSC Foundation dal Principe Hussain Aga Khan, riflettendo una collaborazione fondata su valori comuni come la conservazione ambientale, l’educazione e la sensibilizzazione pubblica. Gli ospiti di EXPLORA II potranno anche acquistare le opere, con i proventi destinati a sostenere progetti della MSC Foundation, tra cui borse di studio per studenti di scienze marine presso l'Università delle Bahamas.

Anna Nash, Presidente di Explora Journeys, insieme alla Direttrice Esecutiva della MSC Foundation, Daniela Picco, e il Principe Hussain Aga Khan, hanno inaugurato ufficialmente la mostra, che si pone come un punto focale della cerimonia di battesimo della nuova nave.

"È una grande opportunità poter mostrare il mio lavoro in questo bellissimo spazio a bordo di EXPLORA II," ha dichiarato il Principe Hussain Aga Khan. "Attraverso queste immagini, voglio sensibilizzare il pubblico sulla bellezza, la diversità e la fragilità degli ecosistemi marini, mettendo in luce anche le minacce che li mettono in pericolo e promuovendo comportamenti responsabili."

L’iniziativa rappresenta un importante traguardo nella collaborazione tra MSC Foundation, Explora Journeys e Focused on Nature, con l’obiettivo di sostenere la conservazione marina. Gli ospiti avranno la possibilità di immergersi nel mondo sottomarino, visitando una mostra che li porterà dai reef corallini fino agli abissi oceanici, con un'attenzione particolare alla protezione dei coralli. Inoltre, la Galleria d’Arte culmina nell’Area della MSC Foundation, dove si promuovono attività di sensibilizzazione ambientale per ospiti di tutte le età.

"La collaborazione con il Principe Hussain Aga Khan, un eccezionale ambasciatore degli oceani, è un grande onore per noi," ha commentato Daniela Picco. "Questa mostra non solo educa gli ospiti sulla bellezza dei nostri oceani, ma offre anche la possibilità concreta di sostenere la conservazione marina e l'educazione scientifica per la prossima generazione di difensori degli oceani."

La mostra Marine Encounters sarà disponibile fino a marzo 2025, rappresentando un'esperienza unica per gli ospiti di EXPLORA II.