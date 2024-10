Iran lancia attacco missilistico contro Israele: escalation di tensione in Medio Oriente

In un drammatico sviluppo, l'Iran ha lanciato un massiccio attacco missilistico contro Israele, rivendicando il bombardamento con oltre 200 ordigni e dichiarando ufficialmente che la Repubblica islamica è "in stato di guerra". Fortunatamente, al momento non sono stati segnalati feriti né vittime in Israele, e le autorità hanno rassicurato la popolazione, affermando che i civili possono uscire dai rifugi antiaerei. Tuttavia, il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha avvertito che "questo attacco avrà conseguenze", sottolineando la gravità della situazione.Anche la Casa Bianca ha espresso preoccupazione, parlando di "gravi conseguenze" a livello internazionale, mentre si teme un'ulteriore escalation in una regione già instabile.Nel corso del raid missilistico, un palestinese originario di Gaza è stato ucciso a Gerico, in Cisgiordania, in circostanze ancora da chiarire. Intanto, in un attacco terroristico a Jaffa, nove civili israeliani sono stati uccisi da due uomini armati che hanno aperto il fuoco presso una fermata del metrò leggero. I servizi di emergenza israeliani, citati dai media locali, hanno confermato le vittime, e le immagini dell'attacco, riprese dalle telecamere di sicurezza, stanno facendo il giro dei principali notiziari in Israele.