Droga: Sorpreso in casa con 4 tonnellate di marijuana in 482 sacchi a Sarule

NUORO - Nella mattinata dell'11 ottobre scorso, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.R.M. della Compagnia di Ottana, insieme ai colleghi delle Stazioni di Sarule e Orotelli, hanno arrestato un 37enne del luogo per detenzione illecita di marijuana destinata allo spaccio. L'operazione è stata condotta con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e di un'unità cinofila, che hanno scoperto nell’abitazione dell'uomo un ingente quantitativo di marijuana, pari a oltre 3,7 tonnellate, conservata in 482 sacchi.Il successo dell'operazione è il risultato di un attento monitoraggio del territorio da parte dei Carabinieri, impegnati quotidianamente in servizi di controllo sia nelle campagne che nei centri abitati. Le attività di osservazione, condotte con discrezione e professionalità, hanno permesso di individuare l'abitazione sospetta nel centro storico di Sarule, dove la droga, con un elevato contenuto di THC, era stata stoccata.Lo Squadrone Cacciatori, specializzato in operazioni in aree impervie della macchia mediterranea, ha giocato un ruolo chiave nell'indagine, dimostrando la capacità di adattarsi sia a scenari rurali che urbani per contrastare attività criminali legate alla droga, così come la ricerca di latitanti e fuggitivi.L’enorme quantità di marijuana sequestrata, 3.717 chilogrammi, ha un valore potenzialmente incalcolabile sul mercato illecito. Le analisi di laboratorio hanno confermato che il THC della sostanza sequestrata superava di gran lunga i limiti consentiti dalla legge.L’arresto dell'uomo, convalidato dal GIP del Tribunale di Nuoro, ha portato alla disposizione degli arresti domiciliari per l’indagato, in attesa della conclusione delle indagini preliminari. L’effettiva responsabilità del 37enne sarà vagliata nel corso del processo, dove potrebbero emergere ulteriori sviluppi investigativi.