La convocazione della riunione di questo importante organo della Repubblica è stata inoltrata ai suoi membri in concomitanza con le sollecitazioni di Mattarella sulla necessità di costituire una comune difesa europea in complementarietà con l'Alleanza Atlantica. Esse sono state avanzate durante il vertice dei Capi di Stato del gruppo Arrailos, ospitato a Cracovia dal Presidente della Repubblica di Polonia Andrzej Duda nella giornata di venerdì 11 ottobre 2024.

- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, mercoledì 23 ottobre alle ore 10.00. L'ordine del giorno prevede l'esame dell'evoluzione dei conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina, delle iniziative in ambito internazionale ed europeo e dello stato delle missioni militari italiane nella regione mediorientale.