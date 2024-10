Attentato a nord di Tel Aviv: camion travolge passanti, oltre 40 feriti, di cui dieci gravi

TEL AVIV - Oltre 40 persone sono rimaste ferite, tra cui dieci in condizioni gravi, dopo che un camion si è lanciato contro una fermata dell’autobus nei pressi di Tel Aviv, a nord, all’incrocio di Glilot vicino alla città di Herzliya. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, si tratterebbe di un attentato. Il camionista, che ha diretto il mezzo verso un gruppo di passanti, è stato successivamente ucciso dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.L'episodio si è verificato in un’area sensibile, dove si trovano il quartier generale del Mossad e diverse unità di intelligence delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), tra cui la nota unità 8200. L’impatto ha causato il ribaltamento del mezzo, lasciando molte persone intrappolate sotto il camion.Zachi Heller, portavoce del servizio di ambulanze Magen David Adom, ha riferito che diverse squadre di soccorso sono impegnate nel recupero dei feriti e nella rimozione dei detriti per raggiungere le persone intrappolate. Aryeh Doron, portavoce della polizia, ha dichiarato: "Il camion si è diretto verso un gruppo di persone all’incrocio Glilot. Ci sono decine di feriti con diversi tipi di lesioni, e l’autista è stato neutralizzato". La polizia ha aggiunto che è ancora troppo presto per fornire dettagli sull'identità dell’aggressore.