Attacco terroristico in Turchia: quattro morti e 14 feriti alla sede dell'Industria aerospaziale

Sono quattro le vittime e 14 i feriti, di cui tre in condizioni gravi, nell’attacco terroristico che ha colpito la sede dell’Industria aerospaziale turca (Tusas) a Kahramankazan, a circa 50 km a nord-ovest di Ankara. Secondo Cnn Turk, l’attentato è stato compiuto da tre terroristi, tra cui una donna. Il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha confermato che due dei terroristi, inclusa la donna, sono stati uccisi.

Fonti informate hanno riferito all'Ansa che nell'area dell’impianto erano presenti otto tecnici italiani della Leonardo, che stanno bene e sono al sicuro. Questa circostanza è stata confermata anche dal ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in un’intervista a Radio 24: "Non ci sono italiani tra le vittime. Un piccolo gruppo di tecnici è al sicuro in una stanza lontana dal luogo della sparatoria. Stiamo monitorando costantemente la situazione."

Durante un incontro bilaterale a Kazan con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze, condannando fermamente l’attacco: "Condanniamo qualunque azione di questo tipo, qualunque sia la motivazione."

L'attacco

Secondo Cnn Turk, i terroristi sono arrivati al cancello di sicurezza della struttura con un veicolo carico di esplosivo, facendolo detonare per creare un varco e introdursi all’interno dell’impianto, dove è poi iniziata una sparatoria. L’emittente Haberturk ha diffuso l’immagine di un uomo armato di mitragliatore che entra nell’edificio dell’Industria aerospaziale.

Le autorità turche stanno conducendo un’indagine approfondita per ricostruire l’esatta dinamica dell’attacco e individuare eventuali complici o reti terroristiche coinvolte.