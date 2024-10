A Striscia la notizia: concerti, curve e 'ndrangheta – una testimonianza esclusiva sui legami tra ultrà e organizzatori ufficiali

COLOGNO MONZESE - Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35), Pinuccio torna a indagare su una vicenda inquietante che collega esponenti delle curve di Milan e Inter, membri affiliati alla 'ndrangheta, e alcuni organizzatori ufficiali di concerti. L'inchiesta del tg satirico svela nuove informazioni che gettano luce su possibili connessioni tra il mondo della criminalità organizzata e quello degli eventi musicali.

L'inviato di Striscia raccoglie una testimonianza esclusiva da un addetto ai lavori, che rivela particolari sorprendenti: «Matteo Norrito (uno degli ultrà nerazzurri recentemente arrestati per attività illecite legate alle curve) aveva accesso privilegiato ai camerini degli artisti e ad aree riservate, in quanto guardia del corpo di Clemente Zard, amministratore delegato di Vivo Concerti». Norrito, infatti, sarebbe stato presente in vari concerti, tra cui quelli recenti di Ultimo negli stadi, e avrebbe accompagnato Zard anche a un evento di musica trap in Sardegna.

Ma non finisce qui. Pinuccio ha esaminato le carte della Procura, scoprendo ulteriori dettagli che confermerebbero il coinvolgimento degli ultrà anche nell'organizzazione di eventi musicali. In particolare, emergono legami con la società Why Event, intestata alle compagne di Luca Lucci e Matteo Norrito, entrambi arrestati. In almeno due locandine di eventi di Fedez e Lazza, il logo di Why Event appare accanto a quello dell'organizzatore ufficiale, Vivo Concerti.

«Com'è possibile che Zard e gli artisti non sapessero nulla?» si chiede Pinuccio, mettendo in luce il potenziale coinvolgimento o la negligenza da parte degli organizzatori ufficiali.

Il servizio completo andrà in onda questa sera, offrendo ulteriori dettagli e approfondimenti su un caso che sta scuotendo sia il mondo della musica che quello del tifo organizzato. Non perdetevi Striscia la notizia alle ore 20:35 su Canale 5.