A partire dal 2025 il bonus per l'installazione di impianti fotovoltaici subirà un’importante riduzione



Questo cambiamento si allinea a quanto previsto per il Bonus Ristrutturazione. Fino alla fine del 2024, sarà ancora possibile sfruttare l'attuale detrazione del 50% su una spesa massima di 96.000 euro, ma dal 2025 l'aliquota si ridurrà al 36% e il tetto di spesa scenderà a 48.000 euro. Chi sceglie di installare un impianto fotovoltaico prima di questa scadenza potrà recuperare il 50% dei costi in 10 anni, mentre chi aspetterà oltre il 2024 dovrà affrontare le nuove limitazioni.





Per quanto riguarda il Bonus Ristrutturazione, ecco le principali novità:

- Lavori completati entro il 2024 con pagamento delle fatture entro il 31/12/2024

Se concludi i lavori e paghi entro il 2024, potrai usufruire della detrazione al 50%, evitando la riduzione al 36% prevista per il 2025. È fondamentale che il pagamento avvenga tramite bonifico parlante per garantire la detrazione.

- Lavori completati entro il 2024 ma con pagamento delle fatture dopo il 31/12/2024

Se i lavori finiscono entro il 2024 ma il pagamento avviene nel 2025, si applicherà l'aliquota ridotta del 36%, con un massimale di spesa di 48.000 euro.

- Lavori completati nel 2025 con pagamento entro il 31/12/2024

Anche se i lavori si concludono nel 2025, saldare le fatture entro la fine del 2024 permetterà comunque di beneficiare della detrazione al 50%.





Se stai considerando di ristrutturare o installare un impianto fotovoltaico, il momento giusto per agire è adesso: tempismo e pianificazione saranno essenziali per sfruttare al meglio i bonus in vigore.