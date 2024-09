Zelenskiy: 'Trump sosterrà l'Ucraina se sarà rieletto alla Casa Bianca'

In un'intervista a Fox News, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha rivelato di aver ricevuto "informazioni molto dirette" dall'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riguardo al suo sostegno all'Ucraina nel caso venisse rieletto alla Casa Bianca. Zelenskiy ha dichiarato: "Non so cosa accadrà dopo le elezioni e chi sarà il presidente... Ma ho ricevuto da Donald Trump informazioni molto dirette che sarà dalla nostra parte, che sosterrà l'Ucraina" nella guerra contro la Russia.

Le dichiarazioni di Zelenskiy arrivano in un momento delicato per i rapporti tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, mentre il conflitto in corso continua a devastare il Paese. Nel frattempo, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha nuovamente accusato la Cina di sostenere la "macchina da guerra russa" in Ucraina. Durante un incontro con il suo omologo cinese, Wang Yi, Blinken ha sottolineato che Pechino sta fornendo un sostegno diretto o indiretto a Mosca, contribuendo a prolungare il conflitto.

Sul campo, la situazione rimane tesa, con il Ministero della Difesa russo che ha riferito, tramite l'agenzia Tass, di aver abbattuto 125 droni ucraini in sette diverse regioni russe, così come sopra il Mar d'Azov. Le regioni interessate includono Volgograd, Belgorod, Voronezh, Rostov, Bryansk, Kursk e Krasnodar, aree strategiche che continuano a essere colpite dagli attacchi delle forze ucraine.

Mentre la guerra continua senza segni di tregua, il futuro del conflitto potrebbe essere influenzato dalle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, e il sostegno di Trump all'Ucraina potrebbe giocare un ruolo cruciale nelle dinamiche geopolitiche della regione. Tuttavia, rimangono molte incognite su come la situazione si evolverà nei prossimi mesi.