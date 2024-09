US Open: Taylor Fritz e Frances Tiafoe in semifinale, avanzano anche Haddad Maia e Sabalenka

Us open tennis championships fb

FRANCESCO LOIACONO - Negli ottavi di finale degli US Open, l'australiano Alex De Minaur ha battuto il connazionale Jordan Thompson con il punteggio di 6-0, 3-6, 6-3, 7-5, qualificandosi così per i quarti di finale del torneo. De Minaur ha mostrato grande determinazione, riuscendo a superare Thompson in quattro set dopo un avvio nettamente dominato.