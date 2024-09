Trovata morta Maria Campai, fermato un 17enne a Viadana: una tragica vicenda di incontri online

Dopo sette giorni di intense ricerche, Maria Campai, 42 anni, è stata trovata morta in un giardino di una villetta abbandonata a Viadana, nella provincia di Mantova. Il tragico epilogo è avvenuto dopo che la donna era scomparsa misteriosamente il 19 settembre. Poche ore dopo il ritrovamento del corpo, i carabinieri hanno fermato un ragazzo di 17 anni del posto, sospettato di essere coinvolto nella sua morte. Secondo gli investigatori, i due si sarebbero conosciuti online, e il giovane avrebbe convinto Maria a raggiungerlo a Viadana.

La scomparsa e le prime ricerche

Maria Campai, di nazionalità romena, viveva da qualche tempo a Parma, dove risiedeva con la sorella dopo aver lasciato la Toscana, dove vivono il suo ex marito e i due figli. Nella serata del 19 settembre, Maria aveva raggiunto Viadana insieme a un amico e alla sorella, apparentemente per incontrare una persona che avrebbe potuto offrirle un lavoro. A qualcuno aveva parlato di un colloquio, ad altri di un appuntamento, ma i dettagli erano ancora poco chiari.

L’amico, che l’aveva accompagnata in auto, ha raccontato di averla lasciata nel centro di Viadana con l'accordo che sarebbe stata lei a chiamarlo per farsi riaccompagnare. Tuttavia, da quel momento, Maria è sparita nel nulla, senza più contattare nessuno. Il giorno successivo, non ricevendo alcuna notizia, la sorella ha lanciato l'allarme e si sono avviate le ricerche, che hanno coinvolto anche i cani molecolari e attirato l’attenzione della trasmissione televisiva **Chi l’ha visto?**.

Il ritrovamento del corpo e le indagini

Il corpo di Maria è stato trovato venerdì 27 settembre, abbandonato in una villetta dismessa alla periferia di Viadana. L'area era già stata perquisita nei giorni precedenti, ma solo grazie a una segnalazione i soccorritori sono riusciti a localizzare il cadavere della donna. Subito dopo, i carabinieri hanno fermato un ragazzo di 17 anni, residente nel paese, con il quale Maria si sarebbe incontrata la sera della sua scomparsa.

Secondo quanto dichiarato dalla sorella alla **Gazzetta di Mantova**, Maria si sarebbe allontanata quella sera proprio con il giovane fermato, riconosciuto come la persona con cui la 42enne era stata vista per l'ultima volta.

Una vita divisa tra Toscana e Parma

Maria Campai aveva trascorso gli ultimi mesi viaggiando tra la Toscana e Parma, dove si era trasferita di recente. In passato aveva vissuto con l'ex marito e i figli in Toscana, ma si era spostata a Parma per iniziare una nuova vita. Tuttavia, la sua vita sembra essere stata segnata da difficoltà personali, culminate in quel tragico incontro a Viadana.

Gli inquirenti stanno continuando a indagare per ricostruire esattamente cosa sia successo la sera del 19 settembre e quale sia stato il ruolo del giovane fermato. La comunità locale è sconvolta dalla tragedia, e ora si attende che le autorità facciano piena luce su una vicenda che ha gettato un’ombra oscura su Viadana.