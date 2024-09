Trionfo della cucina toscana al Ristorante Opera di Firenze

Immerso nel cuore pulsante di Firenze, il Ristorante Opera, all’interno del Grand Hotel Adriatico, celebra i capisaldi della tradizione toscana in un’atmosfera accogliente e raffinata.





FIRENZE – Il Ristorante Opera apre le sue porte nel vivace centro storico fiorentino, a un soffio da Piazza Ognissanti. L’atmosfera magica della culla del Rinascimento accompagna l’ospite all’interno delle sale, avvolte in un’allure calda e accogliente ed allietate da arie operistiche suonate in sottofondo. Tutto questo è solo il preludio di un’esperienza speciale ai tavoli del Ristorante Opera, dove niente è lasciato al caso e la cura certosina per le materie prime rende ogni piatto un piccolo, grande piacere.





Il cuore della tradizione toscana





La cucina del Ristorante Opera si ispira ai sapori autentici della tradizione fiorentina. Gli ingredienti vengono selezionati con amore e preparati con cotture rispettose delle loro peculiarità, per esaltarne il gusto intrinseco. Ogni mattina, frutta, verdura, carne e pesce vengono acquistati con occhio attento presso i migliori mercati rionali, privilegiando prodotti di stagione, preferibilmente locali.

L’impegno costante verso la qualità si riflette in ogni piatto servito, perfetto connubio tra gli ingredienti più freschi e genuini della Toscana e la passione per le ricette della tradizione.

Il menù del Ristorante Opera spazia dai tipici piatti delle famiglie fiorentine – ribollita, pappa al pomodoro e peposo – a rivisitazioni innovative, sempre rispettose del patrimonio gastronomico della regione.

Di stagione in stagione la carta evolve, vestendosi di colori, profumi e ingredienti diversi, per assecondare i tempi della natura. È l’unico modo per garantire un’esperienza di alta qualità ogni volta che un cliente si siede ai tavoli del ristorante fiorentino.





Una cantina tutta da scoprire





Ad esaltare l’offerta del Ristorante Opera vi è una cantina prestigiosa, con una selezione accurata di vini rossi e bianchi provenienti dai migliori vigneti della Toscana.

Ogni etichetta è stata appositamente selezionata per accompagnare e valorizzare le specialità del menù, offrendo agli ospiti la possibilità di sperimentare abbinamenti enogastronomici inediti. Che si tratti di un corposo Chianti, di un elegante Brunello di Montalcino o di un fresco Vermentino, la carta dei vini saprà soddisfare anche i palati più esigenti.





Il ristorante per ogni occasione





Il Ristorante Opera, perfettamente situato nel cuore di Firenze e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, è il luogo ideale per ogni occasione: dalle romantiche cene di coppia, alle conviviali riunioni tra amici, fino alle cene di famiglia. L’ambiente, ampio e suddiviso in eleganti sale, offre spazi intimi e riservati, perfetti per celebrare eventi speciali come compleanni e anniversari. La cura per i dettagli – cifra distintiva della cucina – si riflette negli arredi raffinati e nell’atmosfera armoniosa, pensata per offrire un’esperienza indimenticabile a chi sceglie di cenare qui.

Il Ristorante Opera è molto più di un semplice ristorante fiorentino: è un viaggio tra i sapori e i profumi della Toscana, un’esperienza sensoriale che cattura il cuore e il palato. Con la sua attenzione al dettaglio, l’utilizzo di ingredienti autentici e una cantina d’eccezione, rappresenta un punto di riferimento per la cucina toscana a Firenze.





Info e contatti

Ristorante Opera presso Grand Hotel Adriatico

Via Maso Finiguerra, 9

50123 Firenze – Italia

Tel. (+39) 05527931