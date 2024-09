Tragico incidente sul Gargano: quattro morti e una ragazza gravemente ferita

SAN NICANDRO GARGANICO – Quattro persone hanno perso la vita e una ragazza è rimasta gravemente ferita in un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera sulla statale 693, la strada a scorrimento veloce del Gargano, nei pressi di San Nicandro.

L'incidente ha coinvolto due autovetture, una Renault Scenic e una Fiat Panda, che si sono scontrate frontalmente. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale. La ragazza ferita, che ha riportato traumi in diverse parti del corpo, è stata trasportata in ospedale in elisoccorso.

Tra le vittime, due giovani di Vico del Gargano: Libero Zaffarano, 26 anni, e Salvatore Biscotti, 30 anni. A perdere la vita anche Matteo Giovanditto, 62 anni, docente di San Nicandro Garganico, e una ragazza di Cagnano Varano, la cui identità non è stata ancora resa nota.

Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le cause che hanno portato a questo drammatico scontro frontale.