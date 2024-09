Tragedia a Montecatini Val di Cecina: Vigili del Fuoco in cerca di un neonato e della nonna dispersi nel torrente Sterza

Dalla scorsa notte, i Vigili del Fuoco sono impegnati in una disperata operazione di ricerca di un bambino di soli 5 mesi e della nonna, dispersi a causa della piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. La famiglia, composta da turisti stranieri di origine tedesca, è stata travolta dall'improvviso innalzamento del livello dell'acqua. Padre, madre e nonno sono stati salvati dopo essersi rifugiati sul tetto della loro abitazione, mentre il piccolo e la nonna sono stati trascinati via dalla furia delle acque.

Le operazioni di soccorso vedono impegnati sommozzatori, unità cinofile e soccorritori fluviali, affiancati da droni e squadre ordinarie dei Vigili del Fuoco, in una corsa contro il tempo per cercare di ritrovare i dispersi.

Luca Cari: "Ricerche in corso, poche speranze"

Luca Cari, responsabile della comunicazione dei Vigili del Fuoco, ha aggiornato sulla situazione ai microfoni di Sky TG24: "Le ricerche dei dispersi sono in corso dalla scorsa notte. Le squadre sono all'opera nella zona di Montecatini Val di Cecina. La famiglia tedesca si era rifugiata sul tetto dell'abitazione a causa della piena. Purtroppo, il bimbo di 5 mesi è finito in acqua insieme alla nonna. Incidenti di questo genere purtroppo non lasciano molte speranze, ma il nostro obiettivo è cercare di salvarli". Cari ha poi aggiunto che, sebbene la situazione generale stia migliorando, il resto degli interventi nella zona si sono concentrati su operazioni ordinarie.

L'intera comunità di Montecatini Val di Cecina e le squadre di soccorso restano con il fiato sospeso, mentre continuano le operazioni di ricerca, rese estremamente difficili dalla pericolosità del torrente in piena.