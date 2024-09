Terni, tenta di rubare rame all’interno di una ditta: denunciato

Sottoposto a perquisizione, i militari lo hanno trovato in possesso di vari arnesi da scasso, che sono stati posti in sequestro. Per il 51enne è così scattata la denuncia in stato di libertà mentre la refurtiva è stata interamente restituita all’azienda.



Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.

TERNI - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno deferito in s.l. un 51enne di origini laziali, già gravato da precedenti, per tentato furto aggravato.Nella tarda mattinata di mercoledì l’uomo, dopo essersi introdotto nel perimetro di un’azienda della zona industriale del capoluogo, è stato notato da alcuni dipendenti mentre armeggiava su un quadro elettrico: immediata la chiamata al 112 ed altrettanto rapido l’arrivo di una pattuglia del Pronto Intervento, che ha bloccato il 51enne dopo che aveva appena tagliato un cavo di rame della lunghezza di circa 8 metri.