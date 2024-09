Sicurezza a Roma: operazione dei Carabinieri alla Stazione Termini, 4 arresti e 10 denunce

ROMA – Continuano i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per garantire maggiore sicurezza e contrastare il degrado urbano nelle aree adiacenti alla Stazione Termini. Nell'operazione straordinaria condotta ieri, sono state arrestate quattro persone e denunciate altre dieci, con il sequestro di droga e sanzioni amministrative. L'azione rientra nel piano voluto dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in collaborazione con il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Durante l'intervento, che ha coinvolto circa 130 Carabinieri, sono state sequestrate 19 pasticche di ecstasy "Blue Punisher", diverse dosi di cocaina, hashish e crack. È stata anche sanificata l’area della fermata metropolitana Termini, rimuovendo rifiuti e giacigli di fortuna.

Tra gli arrestati, un cittadino gambiano di 24 anni, sorpreso in possesso delle pasticche di ecstasy, e un altro 49enne, anch'esso gambiano, fermato mentre cedeva crack a un giovane. Un 41enne cileno, già indagato per borseggio, è stato arrestato poiché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare. Un altro uomo, di 37 anni, di origini rom, è stato arrestato per rapina impropria.

Le denunce, invece, riguardano varie violazioni, tra cui il possesso di armi, furti e violazioni di provvedimenti restrittivi. Un egiziano di 19 anni è stato trovato con un coltello, mentre un 53enne romano è stato denunciato per aver operato come tassista abusivo. Infine, un ristorante in piazza Vittorio Emanuele II è stato sanzionato per lavoro irregolare.

L'operazione ha portato al controllo di 580 persone, 230 veicoli e tre esercizi commerciali. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni per garantire la sicurezza reale e percepita nella Capitale.