Iniziate le autopsie sulle vittime del naufragio del veliero Bayesian: i risultati preliminari e le indagini in corso

PALERMO - Sono cominciate oggi le autopsie sui corpi delle sette vittime del naufragio del veliero Bayesian, avvenuto il 19 agosto scorso davanti alle coste palermitane durante una tempesta. I primi ad essere esaminati sono stati i corpi dell’avvocato Chris Morvillo e della moglie Neda. Le autopsie, condotte presso l'Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo dalla professoressa Antonella Argo, hanno rivelato che i coniugi Morvillo sono deceduti per annegamento, senza segni di traumi evidenti. Questa causa di morte era prevista, considerando le circostanze del naufragio.

Le indagini sul naufragio continuano con particolare attenzione. I principali indagati sono il comandante dello yacht, James Cutfield, l'ufficiale di macchina, Tim Parker Eaton, e il marinaio di guardia in plancia, Matthew Griffiths. La Procura di Termini Imerese ha avviato un'inchiesta per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo.

I Prossimi Passi delle Autopsie e le Indagini

Mercoledì sono previste ulteriori autopsie sui corpi di Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International, e della moglie Anne Elizabeth Judith. Le difficoltà nella notifica hanno ritardato l’inizio delle autopsie per le restanti vittime: Mike Lynch, il magnate britannico che aveva organizzato il viaggio, la figlia di 18 anni Hannah, e il cuoco di bordo Recaldo Thomas.

Durante le autopsie, erano presenti anche i periti di parte dei tre indagati. I legali della difesa hanno annunciato l’intenzione di richiedere una consulenza tecnica per verificare lo stato della nave e accertare la presenza di eventuali guasti non conosciuti. Inoltre, una consulenza meteorologica sarà richiesta per determinare se la tempesta che ha colpito il veliero fosse prevedibile o se rappresentasse un evento improvviso e violento. Questi accertamenti seguiranno il recupero del relitto, che non era dotato di scatola nera ma di un trasponder Ais, che potrebbe fornire informazioni sui movimenti finali del veliero.