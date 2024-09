Grave incidente sulla statale 100: tre vittime di origini asiatiche, una persona ferita gravemente

TARANTO - Un drammatico incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio sulla statale 100 Taranto-Bari, nei pressi di San Basilio, frazione di Mottola, causando la morte di tre persone di origini asiatiche, due donne e un uomo. Viaggiavano a bordo di una Volvo XC60 insieme a una giovane connazionale, che è rimasta gravemente ferita e attualmente si trova ricoverata in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.L'auto si è scontrata frontalmente con un tir che trasportava uva. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di nazionalità italiana, è stato portato all'ospedale San Pio di Castellaneta. Fortunatamente, i traumi riportati non sono gravi e, dopo una tac, l'uomo è stato tenuto in osservazione.Le due donne che viaggiavano nella Volvo sono decedute sul colpo a causa della violenza dell'impatto, mentre l'uomo è morto poco dopo il ricovero in ospedale.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 di Taranto, i carabinieri della compagnia di Massafra e della stazione di Mottola, la polizia locale e i Vigili del fuoco. Inoltre, il pubblico ministero di turno e il medico legale hanno eseguito le prime indagini.Questo tratto della statale 100 è già stato teatro in passato di incidenti gravissimi, sollevando nuovamente la questione della sicurezza stradale in quella zona.