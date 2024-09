Forum Ambrosetti: Meloni incontra Zelensky e parla della crisi Sangiuliano

CERNOBBIO - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata l'ospite principale del Forum The European House Ambrosetti a Cernobbio. Al suo arrivo a Villa d'Este, Meloni non ha rilasciato dichiarazioni, dirigendosi direttamente a un bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha partecipato alla prima giornata del forum. L'incontro, durato circa quaranta minuti, è stato definito "positivo". Subito dopo, la premier è intervenuta nel panel principale della giornata.

"Dimissioni di Sangiuliano non indeboliranno il governo"

Meloni ha aperto il suo intervento affrontando la vicenda delle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. "Voglio ringraziare Gennaro per il lavoro svolto in questi due anni, specialmente nel rilancio del settore culturale italiano", ha dichiarato la premier, elogiando l'incremento di visitatori e introiti nei musei e siti archeologici italiani. Ha inoltre sottolineato l’importanza di aver mantenuto aperti questi spazi anche durante le festività. "Le dimissioni di un ministro non indeboliranno il governo. Morto un re, vive il re", ha aggiunto Meloni, augurando buon lavoro al futuro successore di Sangiuliano.

"Nessun illecito da parte di Sangiuliano"

Meloni ha ribadito che non ci sono stati illeciti nel caso che ha coinvolto Sangiuliano e la consulente Maria Rosaria Boccia. "La vicenda è stata trasformata dai media in una questione pubblica, ma non c'è nulla di illecito", ha affermato la premier, spiegando di aver inizialmente respinto le dimissioni del ministro. Riferendosi a Boccia, Meloni ha criticato l’idea di guadagnare spazio nella società senza meriti: "La mia visione è diametralmente opposta a quella di questa persona".

Meloni ha anche accusato i media di un certo "doppiopesismo", criticando la sproporzionata attenzione dedicata alla vicenda rispetto all'inchiesta sui dossier manipolati da funzionari pubblici, aperta dalla procura di Perugia.

La seconda giornata del Forum

La giornata di lavori al Forum Ambrosetti si è concentrata sul tema "L'Europa nello scenario globale". Nel pomeriggio, il Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni è intervenuto nel panel conclusivo. Meloni, nel suo discorso, ha sottolineato il ruolo di leadership dell'Italia in vista della presidenza di turno del G7.

Meloni in partenza per Parigi

Dopo l'intervento a Cernobbio, Meloni volerà a Parigi, dove visiterà Casa Italia per incontrare gli atleti italiani impegnati nelle Paralimpiadi.