Crollo di un cavalcavia sulla D19 Diramazione Roma Sud: riapertura del tratto autostradale

ROMA - Nella notte tra sabato e domenica, un cavalcavia sulla D19 Diramazione Roma Sud della A1 Milano-Napoli è crollato nel tratto compreso tra Torrenova e l’allacciamento con il Gra. La struttura ha ceduto a causa del peso di due gru, impegnate in lavori di demolizione notturni da parte di una ditta appaltatrice di Anas. Poco dopo l’una, l’impalcato del cavalcavia è crollato, occupando completamente il piano autostradale sottostante.

Fortunatamente, l’evento non ha causato danni significativi e un operaio alla guida di un escavatore ha riportato solo una contusione lieve, con prognosi di cinque giorni, come precisato in una nota da Anas. Alle 13, il tratto autostradale è stato riaperto in entrambe le direzioni.

Operazioni di Rimozione e Ristrutturazione

Dopo il crollo, le autorità hanno effettuato rilievi per comprendere le cause del cedimento, mentre Anas ha avviato le operazioni di rimozione delle parti del cavalcavia che occupavano le carreggiate. Si prevede che il tratto autostradale sarà definitivamente riaperto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio.

Anas ha inoltre annunciato la ripresa dei lavori di demolizione del cavalcavia, con l’obiettivo di completare le operazioni in giornata. L’intervento fa parte di un progetto di ammodernamento del nuovo svincolo di Torrenova, che prevede la realizzazione di un moderno cavalcavia in sostituzione della struttura crollata.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle operazioni in corso e sul ripristino della viabilità.