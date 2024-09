Attacco a Tubas e tensioni nei negoziati tra Israele e Hamas

La Mezzaluna rossa palestinese ha riportato che almeno cinque persone sono state uccise e una gravemente ferita in un attacco contro un'auto a Tubas, nel nord della Cisgiordania. Le Forze di Difesa israeliane (IDF) hanno dichiarato di aver condotto "tre attacchi mirati contro terroristi armati che rappresentavano una minaccia" per i soldati nella zona.Nel frattempo, i negoziati per una tregua a Gaza sono in stallo. Gli Stati Uniti hanno esortato a un accordo urgente e flessibile tra Israele e Hamas, a seguito della recente uccisione di sei ostaggi. Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato, ha dichiarato: "Ci sono decine di ostaggi ancora a Gaza, in attesa di un accordo che li riporti a casa. È tempo di finalizzare quell'accordo."Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha complicato ulteriormente la situazione, bloccando i tentativi dei mediatori di riprendere i colloqui per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Secondo fonti citate dalla CNN, dopo l'assassinio dei sei ostaggi israeliani da parte di Hamas, i mediatori avevano cercato di promuovere un accordo, ma Netanyahu ha respinto le proposte, dichiarando che Israele non lascerà mai il corridoio di Filadelfia, compromettendo i negoziati con il suo discorso.La situazione rimane critica e i tentativi di raggiungere una tregua continuano a essere influenzati da eventi sul campo e posizioni politiche intransigenti.