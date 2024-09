Aryna Sabalenka trionfa agli US Open: battuta Jessica Pegula 7-5, 7-5 in finale

Us Open Tennis Championships

FRANCESCO LOIACONO - La bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto per la prima volta gli US Open, superando in finale l'americana Jessica Pegula con un doppio 7-5. La Sabalenka, già vincitrice di due titoli del Grande Slam agli Australian Open nel 2023 e 2024, ha conquistato così il suo terzo Slam in carriera.Nel primo set, l'incontro è stato caratterizzato da grande equilibrio fino al 5-5, quando Sabalenka ha preso il controllo con passanti incrociati, aggiudicandosi il set 7-5. Nel secondo set, la bielorussa si è subito portata in vantaggio 3-0 grazie a un servizio preciso, ma Pegula ha risposto con colpi da fondo campo e top spin, raggiungendo il 5-4. Tuttavia, Sabalenka è riuscita a rimontare e, con pallonetti e un potente rovescio, ha chiuso il set 7-5, assicurandosi il titolo.Con questa vittoria, Sabalenka si conferma una delle giocatrici più dominanti del circuito, con il secondo titolo del Grande Slam del 2024, consolidando la sua posizione tra le migliori tenniste al mondo.