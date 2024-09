Alce Nero presenta la Crema di Riso e Mais, un gusto tutto nuovo per lo svezzamento

Photo credits: fonte Studio Monika Carbonari

Lo svezzamento è un momento unico e importante nella vita del bambino, rappresenta l'inizio di un percorso di crescita e scoperta dei sapori. Alce Nero accompagna questo delicato passaggio con la nuova Crema di Riso e Mais Bio, un prodotto ideale per iniziare lo svezzamento, indicata dal 4°/6° mese in poi.





Preparata con riso e mais 100% italiano coltivati con metodo biologico, la Crema di Riso e Mais Bio Alce Nero offre un gusto delicato e una consistenza cremosa, perfetta per le prime pappe. Arricchita con vitamina B1, come da normativa vigente, la crema è naturalmente priva di glutine e non contiene aromi.





Istantanea e facile da preparare, si conserva a lungo grazie alla pratica confezione salvafreschezza apri e chiudi. La crema può essere arricchita con l’aggiunta di un omogeneizzato o un brodo pronto di verdure Alce Nero, per un pasto ancora più completo e gustoso.





Da oltre 40 anni Alce Nero è sinonimo di agricoltura biologica e di prodotti genuini. Per la linea Babyfood, Alce Nero ha scelto di produrre solo in Italia, negli impianti certificati dei propri soci e partner. Le ricette sono semplici e realizzate con materie prime biologiche accuratamente selezionate, per offrire ai bambini la migliore nutrizione possibile.





Con la Crema di Riso e Mais Bio Alce Nero, lo svezzamento dei bambini sarà un’esperienza ricca di gusto e di scoperte.





Alce Nero è il marchio di agricoltori e trasformatori biologici impegnati dal 1978 nel produrre cibi buoni, frutta di un’agricoltura che rispetta la terra e la sua fertilità. Unisce più di 1.000 agricoltori in Italia e nel mondo. Da più di 40 anni Alce Nero sceglie l’agricoltura biologica avendo cura del delicato equilibrio che esiste tra il nostro Pianeta e le Persone che lo abitano. Produce oltre 300 prodotti biologici, per una dispensa ricca e pensata per tutti. Un cibo onestamente buono che alimenta la vita delle persone oggi, sostenendo la Vita, sempre.