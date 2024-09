3bmeteo: 'Domenica arriva una intensa perturbazione, stop al caldo anomalo'

BERGAMO - L'anticiclone subtropicale continua a garantire condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato su gran parte del Paese, con temperature tipicamente estive che localmente raggiungono e superano i 35 gradi. “La situazione meteorologica è destinata a cambiare radicalmente a partire da domenica", annuncia il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera, "quando una intensa perturbazione raggiungerà le regioni centro-settentrionali e la Sardegna, per poi estendersi al resto della penisola entro lunedì."Secondo gli esperti di 3bmeteo.com , "questa perturbazione sarà accompagnata da precipitazioni che potrebbero risultare intense e localmente abbondanti, con il rischio di forti temporali e nubifragi. La fase perturbata sarà inoltre caratterizzata da un generale calo delle temperature, a causa del rinforzo dei venti di Maestrale"Durante la nuova settimana, il caldo anomalo terminerà per via dell'afflusso di correnti più fresche dal Nord Atlantico, che porteranno qua e là della instabilità, con valori termici che torneranno entro i canoni tipici del periodo, da nord a sud. “Nella seconda parte della settimana, non si esclude un ulteriore calo termico, con i primi segnali d'autunno” concludono da 3bmeteo.