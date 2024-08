Tim Walz accetta la nomination a vicepresidente: 'Kamala Harris è pronta a guidare il Paese'

Durante la convention democratica a Chicago, il governatore del Minnesota Tim Walz ha ufficialmente accettato la nomination come vicepresidente a fianco di Kamala Harris. Con un discorso carico di determinazione, Walz ha dichiarato: "Abbiamo la squadra vincente, dobbiamo giocare per 76 giorni e andare a meta, segneremo il punto. Kamala Harris è pronta a guidare il Paese", mostrando pieno sostegno alla candidatura della vicepresidente uscente.Tim Walz, governatore del Minnesota dal 2019, è un politico democratico con una lunga carriera alle spalle. Ex insegnante e veterano della Guardia Nazionale, Walz ha servito per sei mandati al Congresso, rappresentando il Minnesota nel House of Representatives degli Stati Uniti dal 2007 al 2019. Il suo stile politico pragmatico, orientato a migliorare l'istruzione e il sistema sanitario, lo ha reso una figura di spicco nel Partito Democratico. È noto per la sua capacità di connettersi con gli elettori delle aree rurali, dove è cresciuto, e per il suo impegno a favore dell'equità sociale.Durante la convention, Walz si è presentato agli americani con la doppia veste di insegnante e coach, evocando immagini di lotta e determinazione. Nel suo discorso, non ha risparmiato critiche al suo rivale repubblicano J.D. Vance, candidato vicepresidente accanto a Donald Trump. Con una battuta che ha conquistato la platea, ha affermato: "Sono cresciuto in una piccola città del Nebraska, nella mia scuola c'erano 24 ragazzini e nessuno di loro è andato a Yale", sottolineando le differenze tra lui e l'élite rappresentata da Vance, laureato alla prestigiosa università.Walz, con la sua retorica combattiva e accessibile, ha consolidato il suo ruolo di vice di Harris, preparando il terreno per quella che si preannuncia come una sfida elettorale dura e accesa nei prossimi mesi.