Tenuta Alzatura, l’annata 2021 di Aria di Casa Montefalco DOC Bianco è la prima certificata biologica

Photo credits: fonte ufficio stampa wellcomonline

Tenuta Alzatura, una delle cinque tenute di Famiglia Cecchi, presenta le nuove annate dei due vini Montefalco DOC Bianco: la 2021 di Aria di Casa, la prima a riportare ufficialmente il marchio biologico in etichetta, e la 2023 di Cortili, già recante la certificazione dall'annata 2021. Tenuta Alzatura, una delle cinque tenute di Famiglia Cecchi, presenta le nuove annate dei due vini Montefalco DOC Bianco: la 2021 di Aria di Casa, la prima a riportare ufficialmente il marchio biologico in etichetta, e la 2023 di Cortili, già recante la certificazione dall'annata 2021.





La sostenibilità è da sempre un valore centrale per la famiglia Cecchi, e Tenuta Alzatura, situata nel cuore di Montefalco, ne è un luminoso esempio. Fino al 2018, sono stati messi in atto programmi di agricoltura integrata, anno in cui l'azienda ha intrapreso il percorso di conversione biologica, culminato nel 2021. Questo passaggio segna un'importante tappa, riflettendo una filosofia produttiva che privilegia il rispetto per l'ambiente e la valorizzazione delle caratteristiche naturali delle uve provenienti dai vigneti della tenuta; Alzatura, Monterone e San Marco, tre distinti appezzamenti dotati di una straordinaria varietà di suoli e microclimi, distribuiti su 29 ettari totali.





L'agricoltura biologica adottata a Tenuta Alzatura si basa su pratiche sostenibili che riducono l'uso di sostanze chimiche e preservano la biodiversità del vigneto. Questi metodi, sviluppati attraverso accorgimenti e tecniche affinate con il tempo e con l'analisi dei dati generati dalle sperimentazioni effettuate negli anni, non solo proteggono l'ecosistema, ma esaltano anche la tipicità dei vini, garantendo prodotti di qualità che rispettano e interpretano il territorio d'origine.





In una zona storicamente famosa per il Sagrantino, si è scelto di valorizzare anche un'uva a bacca bianca, il Trebbiano Spoletino e di darne la propria interpretazione. Un'uva antichissima, vigorosa e resistente, dalla grande aromaticità e dall'acidità sostenuta, eclettica e versatile.





Aria di Casa Montefalco Doc Bianco 2021





Aria di Casa Montefalco DOC Bianco è il fiore all'occhiello della produzione di vini bianchi di Tenuta Alzatura, un vino 100% Trebbiano Spoletino prodotto in sole 3.000 bottiglie.

"Il Trebbiano Spoletino è un vitigno che tende a conservare un'acidità piuttosto elevata, condividendo con il Sagrantino le ottime doti di lungo affinamento nel tempo. La maturazione in barriques per 10 mesi ne esalta la struttura e la complessità, dotando il vino di grande tipicità, sia aromatica che gustativa" spiega Alessandro Mariani, direttore di Tenuta Alzatura "A Montefalco la viticoltura ha caratterizzato generazioni di persone, il nome Aria di Casa vuole proprio enfatizzare questa familiarità tra la cultura locale e la produzione di vino".

L'annata 2021 ha visto un inverno freddo seguito da una primavera stabile. Un improvviso abbassamento delle temperature in aprile ha ridotto le rese, ritardando il ciclo vegetativo di due settimane. Maggio ha portato poche piogge e temperature fresche, mentre l'estate ha visto giornate soleggiate con forti escursioni termiche tra il giorno e la notte, favorendo una maturazione ottimale delle uve.

Aria di Casa 2021 si presenta con un colore giallo paglierino intenso dai riflessi dorati. Al naso, offre una straordinaria complessità con note floreali e fruttate, intrecciate a dolci sentori di miele e vaniglia. Al palato, sprigiona una calda morbidezza, bilanciata da una vena acida vibrante e solida, con finale lungo e persistente.





Cortili Montefalco Doc Bianco 2023





Cortili Montefalco DOC Bianco, vino anche questo 100% Trebbiano Spoletino e prodotto in 11.000 bottiglie, è un omaggio alla tradizione umbra di piantare Trebbiano Spoletino nei cortili delle case, i luoghi tradizionalmente dedicati alla convivialità.

L'annata 2023 ha visto un andamento climatico particolare: un inverno mite seguito da un ritorno di freddo in tarda primavera che ha influenzato le rese di produzione. Le piogge di maggio e giugno hanno garantito un buon approvvigionamento idrico e determinato una maturazione tardiva delle uve, vantaggiosa per la qualità del raccolto. Infatti, questa vendemmia prolungata ha permesso la selezione in vigna.

Cortili 2023 si presenta di un intenso giallo paglierino con riflessi dorati. L'olfatto è complesso e persistente, con note di biancospino e sentori di frutta tropicale. Al palato, offre una piacevole morbidezza e avvolgenza, unite ad una spiccata sapidità che si fonde in un sorprendente equilibrio.