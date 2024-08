Scontri nella regione di Kursk: cinque civili uccisi, inclusi due membri dell'equipaggio di un'ambulanza

Shutterstock

Cinque civili, tra cui due membri dell'equipaggio di un'ambulanza, sono stati uccisi e almeno altri 20 sono rimasti feriti durante scontri con le truppe ucraine nella regione russa di Kursk. La notizia è stata riportata dal Kiev Independent, citando una comunicazione del governatore della regione, Alexei Smirnov, tramite la sua pagina ufficiale su Telegram. Smirnov ha aggiunto che due missili sono stati abbattuti sulla regione nelle prime ore del 7 agosto.

Putin: "Attacco ucraino è una provocazione su larga scala"

Il presidente russo Vladimir Putin ha descritto l'attacco ucraino come una "provocazione su larga scala". Questo incidente segna un'escalation nella tensione tra Russia e Ucraina, evidenziando la gravità della situazione nella regione.

Russia e Iran: collaborazione sulle attrezzature di difesa

In parallelo, funzionari iraniani citati dal New York Times hanno rivelato che la Russia ha iniziato a consegnare all'Iran apparecchiature avanzate di difesa aerea e radar. Questa mossa segue una richiesta di Teheran al Cremlino per l'acquisizione di tali armi, segnalando una crescente cooperazione militare tra i due paesi.

L'escalation degli scontri nella regione di Kursk e le crescenti collaborazioni militari tra Russia e Iran stanno contribuendo ad aumentare le preoccupazioni a livello internazionale sulla stabilità e la sicurezza nella regione.