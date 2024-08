Parigi '24: argento Viviani-Consonni nella Madison, bronzo nella ginnastica ritmica

PARIGI - La quindicesima giornata dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 ha regalato all'Italia altre due medaglie, un prezioso argento nella Madison di Viviani-Consonni e un bronzo conquistato dalle ragazze della ginnastica ritmica. Un risultato che porta ulteriore prestigio alla delegazione azzurra, ma che non è l’unico evento significativo di oggi.Elia Viviani e Simone Consonni medaglia d'argento nel ciclismo su pista, specialità madison, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri chiudono al secondo posto, alle spalle del Portogallo che conquista l'oroGli occhi erano puntati su Gianmarco Tamberi, il campione olimpico di salto in alto, che avrebbe dovuto difendere il titolo nella finale di oggi. Tuttavia, una notizia preoccupante ha scosso i fan e l’intero team azzurro: Tamberi ha annunciato sui social di essere stato colpito da una colica renale durante la notte. "È tutto finito. Stanotte un'altra colica renale. Non so come farò, ma andrò in pedana", ha scritto il campione, esprimendo tutta la sua determinazione a competere nonostante le difficoltà. La moglie di Tamberi ha poi condiviso una foto del campione in ospedale, con una flebo a poche ore dalla gara. Dopo essere stato dimesso, Tamberi ha promesso di scendere in pedana, dimostrando ancora una volta il suo coraggio e la sua resilienza.In altre competizioni della giornata, l'etiope Tamirat Tola ha trionfato nella maratona maschile, confermandosi uno dei migliori maratoneti al mondo con una prestazione straordinaria. Purtroppo, non è andata altrettanto bene per il Setterosa di pallanuoto, che ha perso ai rigori nella finale per il quinto posto, concludendo comunque con onore il loro percorso olimpico.Intanto, l’Italia si prepara alla cerimonia di chiusura dei Giochi, prevista per domani. Saranno Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo a portare il tricolore, sfilando come portabandiera allo Stade de France. I due atleti, coppia nella vita oltre che nel successo sportivo, guideranno la rappresentanza italiana in un momento che celebrerà la fine di questa emozionante edizione delle Olimpiadi.