Kiev, intercettati 24 dei 29 droni kamikaze russi lanciati nella notte

Drop of Light/Shutterstock

KIEV - L'aeronautica militare di Kiev ha dichiarato che le sue difese aeree hanno intercettato 24 dei 29 droni kamikaze russi lanciati durante la notte contro il territorio ucraino. I droni, di tipo Shahed, sono stati lanciati dalla Crimea occupata e dalle regioni di Primorsk-Akhtarsk e Kursk. Le autorità ucraine hanno riferito che i veicoli senza pilota sono stati abbattuti in nove diverse regioni: Kherson, Odessa, Mykolaiv, Poltava, Sumy, Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Zhytomyr e l'oblast della capitale, Kiev.Oltre ai droni, le forze russe hanno lanciato due missili S-300 dal territorio occupato della regione di Donetsk e due missili antiradar Kh-31P dallo spazio aereo sopra il Mar Nero, aumentando la pressione sulle difese ucraine.In un commento separato, Dmitri Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin, ha dichiarato che lo scambio di detenuti tra Mosca e i Paesi occidentali e i negoziati per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina sono "questioni completamente diverse". L'agenzia Interfax ha riportato le parole di Peskov, sottolineando la separazione tra le trattative umanitarie e quelle politiche per la risoluzione del conflitto.La situazione in Ucraina rimane altamente volatile, con continui attacchi e risposte da entrambe le parti. Le dichiarazioni di Peskov riflettono la complessità delle dinamiche diplomatiche e la difficoltà di trovare una via verso la pace.