Hezbollah lancia 'decine' di razzi contro Israele

Hezbollah ha annunciato di aver lanciato "decine" di razzi contro Israele, in un'escalation che ha ulteriormente aggravato le tensioni nella regione. L'attacco è stato confermato dall'esercito israeliano, che ha dichiarato di aver intercettato la maggior parte dei razzi. Secondo Hezbollah, i razzi Katyusha sono stati lanciati in risposta agli attacchi israeliani a Kfar Kela e Deir Siriane in Libano, che hanno causato il ferimento di civili.La situazione è particolarmente tesa, con gli Stati Uniti e Israele che si attendono un attacco da parte dell'Iran lunedì prossimo, come riportato da Axios citando fonti non specificate. In questo contesto, l'ambasciata americana a Beirut ha esortato i cittadini statunitensi a lasciare il Libano "in qualsiasi modo possibile", evidenziando l'alto livello di preoccupazione per la sicurezza nella regione.Le autorità israeliane hanno esortato i residenti dell'Alta Galilea a rimanere vicino ai rifugi. Il canale israeliano Channel 13 ha riportato che l'IDF (Forze di Difesa Israeliane) ha fornito una valutazione aggiornata della situazione, suggerendo che ulteriori attacchi potrebbero essere imminenti.Questo scambio di attacchi tra Hezbollah e Israele segue una serie di episodi violenti che hanno coinvolto entrambe le parti. Gli attacchi israeliani in Libano, secondo Hezbollah, sono la causa scatenante della risposta con i razzi Katyusha. La situazione nel Medio Oriente rimane altamente volatile, con potenziali implicazioni per la stabilità regionale.