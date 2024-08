Attacco mirato dell'IDF: ucciso il comandante di Hamas a Tulkarem

Questa mattina, l'IDF, l'esercito israeliano, ha condotto un attacco aereo mirato in Cisgiordania, uccidendo Sheikh Haitham Balidi, il comandante militare di Hamas a Tulkarem. L'operazione ha colpito un veicolo, provocando la morte di altre quattro persone, come riportato dai media israeliani. Sheikh Haitham Balidi era identificato come il comandante delle Brigate Izzadin al-Qassam, l'ala militare di Hamas.

Reazioni e arresti in Iran

In risposta all'omicidio del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, avvenuto recentemente, le autorità iraniane hanno effettuato decine di arresti, superando le venti persone, alla ricerca di possibili complici e talpe.

Tensioni e reazioni internazionali

Il Pentagono ha annunciato l'invio di ulteriori jet e navi da guerra per proteggere Israele dalla minaccia iraniana. Tuttavia, secondo media statunitensi, il Presidente Joe Biden avrebbe esortato il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu a "smettere di aumentare le tensioni" nella regione.

Negoziati per la tregua a Gaza e misure di sicurezza

Questa sera, negoziatori israeliani torneranno al Cairo per discutere un accordo sulla tregua a Gaza. Nel frattempo, la compagnia aerea Wizz Air ha sospeso i voli su Israele a causa delle crescenti tensioni.

Decisioni del Pentagono su Guantanamo

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha sollevato dall'incarico il supervisore del tribunale di guerra di Guantanamo e ha revocato il patteggiamento con la mente degli attacchi dell'11 settembre e due suoi complici, che avrebbero così evitato la pena di morte.