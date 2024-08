Antonio Draicchio ritrovato senza vita a Carpino

CARPINO - Antonio Draicchio, il 90enne scomparso dal 10 luglio, è stato ritrovato senza vita a Carpino, in località Piano Vergate. Draicchio si era allontanato da casa percorrendo la strada provinciale 50. Dopo la denuncia della sua scomparsa da parte dei familiari, erano state immediatamente attivate le ricerche, che avevano coinvolto anche elicotteri e droni.Il tragico epilogo è arrivato qualche ora fa, con il ritrovamento del corpo dell'anziano. Le circostanze della sua morte non sono ancora chiare, e le autorità stanno indagando per determinare cosa sia successo. La comunità locale è sconvolta dalla notizia e si stringe attorno alla famiglia Draicchio in questo momento di profondo dolore.