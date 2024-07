Wimbledon 2024: Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi di finale

Dominio nel Primo Set

Sinner ha iniziato il match in modo dominante, utilizzando un servizio molto efficace che gli ha permesso di prevalere nettamente su Kecmanovic. Il primo set è stato quasi a senso unico, con l’italiano che ha chiuso rapidamente con un convincente 6-1.

Equilibrio nel Secondo Set

Il secondo set ha visto un maggiore equilibrio tra i due giocatori. Fino al 4-4, Kecmanovic è riuscito a mantenere il passo, ma Sinner ha trovato il modo di imporsi con un dritto preciso, chiudendo il set sul 6-4 e portandosi in vantaggio di due set a zero.

Vittoria nel Terzo Set

Nel terzo set, Sinner ha accelerato ulteriormente il ritmo, proponendo un gioco veloce e variando i colpi con top spin efficaci. Questa strategia ha messo in difficoltà il serbo, permettendo all’italiano di chiudere l'incontro con un netto 6-2 e di avanzare agli ottavi di finale.

Altri Risultati Maschili

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha lottato duramente per superare l’americano Frances Tiafoe in un match maratona terminato 5-7, 6-2, 4-6, 7-6, 6-2. Alcaraz ha dimostrato grande resistenza e determinazione per avanzare nel torneo.

Il bulgaro Grigor Dimitrov ha avuto la meglio sul francese Gael Monfils con un solido 6-3, 6-4, 6-3, mentre l’americano Tommy Paul ha eliminato il kazako Aleksander Bublik con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2.

Risultati Femminili

Tra le donne, l’italiana Jasmine Paolini ha raggiunto un traguardo importante, qualificandosi per la prima volta in carriera agli ottavi di finale di Wimbledon. Paolini ha vinto contro la canadese Bianca Andreescu con il punteggio di 7-6, 6-1 in un’ora e 31 minuti.

La spagnola Paula Badosa ha prevalso sulla russa Darja Kasatkina in un match combattuto terminato 7-6, 4-6, 6-4. L’americana Madison Keys si è imposta con un solido 6-4, 6-3 sull’ucraina Marta Kostyuk.

Emma Navarro ha superato la russa Diana Shnaider con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4, mentre l’australiana Lulu Sun Radovcic ha vinto un match molto equilibrato contro la cinese Zhu Lin con un doppio 7-6.