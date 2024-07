Violenta una coetanea e filma l'aggressione: 19enne arrestato a Pontedera

L'accaduto



L'aggressione sarebbe avvenuta all'inizio di giugno, fuori da una discoteca della città. La vittima e l'aggressore si erano conosciuti all'interno del locale e successivamente si erano appartati all'esterno, dove il giovane avrebbe perpetrato la violenza. Nonostante i tentativi della ragazza di respingere l'attacco, il ragazzo avrebbe continuato con la violenza, riprendendo tutto con il suo telefono.



Le indagini e l'arresto



Le indagini sono iniziate dopo che la vittima si è recata in ospedale, dove è stata ricoverata a causa delle gravi lesioni riportate, con una prognosi variabile tra i 20 e i 40 giorni. La descrizione dell'aggressore e il nickname usato su Instagram, forniti dalla 19enne, sono stati cruciali per l'identificazione del colpevole.



Gli investigatori del commissariato di Pontedera hanno avviato una serie di ricerche e verifiche che, dopo alcuni giorni, hanno portato al rintracciamento del presunto autore della violenza. Il giovane è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari (GIP) di Pisa su richiesta della procura.

PONTEDERA – Un episodio di estrema gravità ha scosso la cittadina di Pontedera, in provincia di Pisa. Un giovane italiano di 19 anni, incensurato, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e lesioni gravissime. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, il ragazzo avrebbe violentato una sua coetanea e filmato l'aggressione con il cellulare.