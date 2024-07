Tra sapori e genuinità la Latteria Tre Cime celebra l’inaugurazione del rinnovato shop e bistrot

Photo credits: fonte Studio Monika Carbonari

Lo shop, completamente rinnovato, sfoggia un design moderno e accogliente, dove tradizione e innovazione si fondono armoniosamente. Tra gli scaffali, trovano spazio i migliori prodotti genuini e una selezione pregiata selezione di formaggi, frutto della sapienza artigiana e della passione immutata che da sempre contraddistingue la cooperativa.





Ma la Latteria Tre Cime non si limita a proporre prodotti d'eccellenza: l'annessa area bistrot e bar invita a concedersi una pausa golosa o un pranzo completo, immersi in un'atmosfera calda e conviviale. I piatti, preparati con cura e utilizzando solo ingredienti freschi e di altissima qualità, esaltano i sapori tipici dell'Alto Adige, offrendo un'esperienza di gusto a 360 gradi.





E per chi non può recarsi a Dobbiaco, nessun problema! L'e-commerce della Latteria Tre Cime permette di ordinare comodamente da casa tutti i loro prodotti eccellenti, ricevendoli direttamente a domicilio. Un modo semplice e veloce per portare la bontà e la genuinità dell'Alto Adige sulle vostre tavole.





L'inaugurazione del nuovo shop e dell'area bistrot e bar segna una nuova conferma per la Latteria Tre Cime, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per offrire un'esperienza di gusto senza eguali, all'insegna della bontà e della genuinità che da sempre contraddistinguono i prodotti della cooperativa.