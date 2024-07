Tilt informatico globale: errore di aggiornamento di CrowdStrike manda in crash Microsoft Azure

Pixabay

Un tilt informatico a livello globale ha colpito numerose aziende e amministrazioni a causa di un errore di aggiornamento di un software di cybersicurezza CrowdStrike. L'errore di configurazione ha provocato il crash dei sistemi Microsoft Azure, causando importanti interruzioni nelle operazioni delle principali banche, dei media e delle compagnie aeree di tutto il mondo.CrowdStrike ha rilasciato una dichiarazione tramite il suo CEO, George Kurtz, su X (ex Twitter): "CrowdStrike sta collaborando attivamente con i clienti colpiti da un difetto riscontrato in un singolo aggiornamento dei contenuti per gli host Windows. Gli host Mac e Linux non sono interessati. Non si tratta di un incidente di sicurezza o di un cyberattacco. Il problema è stato identificato, isolato ed è stata distribuita una correzione."L'errore ha causato significativi disagi a livello globale, dimostrando quanto siano critiche le infrastrutture informatiche per le operazioni quotidiane di aziende e amministrazioni. Mentre CrowdStrike e Microsoft lavorano per risolvere completamente la situazione, molti servizi stanno lentamente tornando alla normalità.