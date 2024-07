Texas, attacco di squalo vicinissimo alla riva a una donna

Il video mostra altri bagnanti che si avvicinano alla donna e le prestano i primi soccorsi mentre la tirano fuori dall'acqua. Un altro video ripreso dall'elicottero dell’unità speciali governative (DPS) mostra uno squalo al largo di South Padre Island dove ci sono stati 4 attacchi segnalati. Il DPS dice che "i piloti hanno usato misure di deterrenza volando basso per aiutare a scoraggiare lo squalo dalla riva".





South Padre Island, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è una località turistica che si trova al largo della costa meridionale del Texas. È nota per le sue spiagge e le acque calme. E' un luogo molto frequentato anche dagli amanti della natura e della fauna: c'è un centro rinomato per il birdwatching e un altro per osservare da vicino i delfini. La Polizia ha esortato i bagnanti a non evitare l'acqua, ma a essere semplicemente vigili. Evitate gioielli o orologi vistosi, che potrebbero sembrare simili a squame di pesce nell'acqua, ha detto, e nuotate in gruppo e dove ci sono bagnini. Inoltre, evitate di nuotare vicino a banchi di pesci, dove potrebbero nascondersi gli squali.

TEXAS, STATI UNITI - La vacanza del 4 luglio si è trasformata in un incubo per i bagnanti di South Padre Island, in Texas. La polizia ha rivelato che due persone sono state morse da uno squalo e altre due persone sono entrate in contatto con esso ma non sono rimaste ferite gravemente. Almeno uno degli attacchi è stato descritto come grave poiché lo squalo è riuscito a mordere la gamba di una donna. Il video condiviso sulla piattaforma di social media X (ex Twitter) mostra l'acqua del mare vicino alla spiaggia che diventa rossa mentre il sangue sgorga dalla ferita della vittima.