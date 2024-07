Tequila Casamigos e Casa Paloma, un twist di un grande classico che diventa tendenza

Tequila Casamigos e Paloma sono ormai la coppia dell’estate. Il distillato super premium 100% agave blu incontra un classico della mixology come il Paloma per un twist impeccabile e sofisticato. Si chiama Casa Paloma e punta a diventare il ‘must taste’ dei prossimi mesi, grazie anche ai pochi e semplici ingredienti che lo compongono: tequila, sciroppo d’agave e soda al pompelmo. Se i natali del Paloma sono ancora sconosciuti, la versione di Casamigos invece racconta un’identità precisa fatta di stile e convivialità. Tequila Casamigos e Paloma sono ormai la coppia dell’estate. Il distillato super premium 100% agave blu incontra un classico della mixology come il Paloma per un twist impeccabile e sofisticato. Si chiama Casa Paloma e punta a diventare il ‘must taste’ dei prossimi mesi, grazie anche ai pochi e semplici ingredienti che lo compongono: tequila, sciroppo d’agave e soda al pompelmo. Se i natali del Paloma sono ancora sconosciuti, la versione di Casamigos invece racconta un’identità precisa fatta di stile e convivialità.





Con una setosità al palato unica che contraddistingue il distillato, perfetto per il pairing senza bisogno di essere accompagnato o coperto da lime o sale, Casamigos ritrova nel Paloma il cocktail perfetto per esaltare i suoi sentori ed entrare nel cuore dei consumatori con un drink sempre più di tendenza e in forte ascesa nelle classifica delle preferenze del grande pubblico. Fresco e beverino il Paloma è indubbiamente un cocktail facile da far apprezzare a un pubblico trasversale: l’ideale per diventare un vero trend tra note dolci e citriche perfettamente armonizzate.





Casamigos – ovvero Casa degli amici – nasce infatti "dagli amici, per gli amici", uno spirit nato dopo anni di ricerca dell'equilibrio perfetto e che ha dato vita una gamma di tre referenze, che si distinguono per l’età di invecchiamento. Casamigos Blanco, dal colore chiaro e nitido, che riposa per 2 mesi in botti e si caratterizza per un sapore fresco e pulito con sentori di agrumi, vaniglia e agave dolce, con un finale lungo e morbido. Casamigos Reposado, invecchiato 7 mesi, si presenta on una texture setosa ed un finale lascio da medio a lungo. Morbido, leggermente legnoso, con note di caramello e cacao. Casamigos Añejo, affinato per 14 mesi, ha un aroma complesso, puro e raffinato, con morbide note di caramello e vaniglia. La sua caratteristica è il perfetto equilibrio fra la dolcezza dell’agave Weber e i sottili sentori di spezie e botte di rovere, con un retrogusto liscio e persistente.