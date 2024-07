Rièl, online il video del nuovo singolo 'Cielo di spine'

Da venerdì 12 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica “CIELO DI SPINE”, il nuovo singolo di RIÈL già disponibile sulle piattaforme digitali dal 14 giugno.

“Cielo di spine” è un brano che racconta di una relazione ormai destinata a finire, dove, nonostante ci sia ancora sentimento e passione da entrambe le parti, la tossicità dello stesso legame inebria e impedisce di staccarsi dall'altra persona.

Commenta l’artista: “Credimi, non riesco a vedere la fine anche se amarti è saltare in un campo di mine”.

Il videoclip di “Cielo di spine” si presenta come un’opera cinematografica drammatica e visivamente impattante, caratterizzata da piogge incessanti e da scene che alternano ambientazioni fantastiche e oniriche, dalle nuvole in cielo agli abissi sottomarini. Le immagini evocative riflettono la rinascita e la trasformazione dell’artista, in un viaggio emozionale che intreccia sogno e realtà in un paesaggio tempestoso. Il video segna un nuovo inizio per Rièl, sia nella produzione musicale che nell’immagine.