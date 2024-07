Raid Israeliano a Teheran: ucciso il leader di Hamas Ismail Haniyeh

Hamas ha comunicato la morte del suo leader Ismail Haniyeh, avvenuta in seguito a un raid israeliano contro la sua residenza a Teheran. Haniyeh era alla guida dell'ufficio politico di Hamas dal 2017 e aveva ricoperto il ruolo di primo ministro dell'Autorità Nazionale Palestinese dal 2006 al 2007, oltre ad essere stato capo dell'amministrazione della Striscia di Gaza dal 2014 al 2017. Nell'attacco è stata uccisa anche una delle sue guardie del corpo."La morte del comandante Ismail Haniyeh è un atto codardo e non passerà sotto silenzio" ha dichiarato Musa Abou Marzouk, uno dei maggiori dirigenti di Hamas. Le Guardie Rivoluzionarie Iraniane hanno annunciato che stanno indagando sull'incidente.Nel frattempo, la tensione nella regione è ulteriormente aumentata a tre giorni dal massacro di bambini drusi a Majdal Shams, nel Golan settentrionale. In serata, una potente esplosione ha colpito la roccaforte dei miliziani sciiti filo-iraniani a Beirut. L'attacco israeliano ha mirato al Consiglio della Shura di Hezbollah e alla sala operativa del braccio militare del partito di Dio e delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane.L'Idf (Israel Defense Forces) ha indicato come obiettivo Fuad Shukr, numero due delle milizie di Hassan Nasrallah. Secondo Hezbollah, l'attacco israeliano è fallito, ma altre fonti, tra cui Al Arabiya e la tv saudita al Adht, hanno riportato la morte dell'alto comandante sciita.