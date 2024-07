Operazione antimafia a Mazara del Vallo: perquisizioni nei nascondigli di Messina Denaro

Le indagini e il complesso residenziale

L'operazione nasce dagli accertamenti svolti dallo Sco, che hanno permesso di ricostruire gli spostamenti di Messina Denaro in una specifica area di Mazara del Vallo. Le indagini hanno portato l'attenzione su un complesso residenziale dove si ritiene che il boss mafioso abbia avuto accesso a un immobile o a un "covo riservato" non ancora individuato.

Perquisizioni nei garage

Nell'ambito della ricostruzione dei movimenti di Messina Denaro, gli investigatori hanno deciso di eseguire una perquisizione completa di tutti i garage pertinenti al complesso residenziale. Questa operazione include l'ispezione dei luoghi per accertare la possibile apertura di appartamenti e garage mediante l'uso di chiavi che sono state sequestrate in precedenza, trovate in possesso dell'ex latitante e di alcuni suoi favoreggiatori.

Il contesto delle indagini

L'obiettivo delle perquisizioni è quello di identificare eventuali nascondigli utilizzati da Messina Denaro, così come tracciare ulteriori dettagli sulle sue attività e movimenti durante il periodo di latitanza. Le operazioni, coordinate dalla Dda di Palermo, rappresentano un passo cruciale nella lotta contro la mafia e nell'affermazione della legalità nel territorio.