Omicidio a Terno d'Isola: donna uccisa con coltellate

BERGAMO – Una donna di 33 anni, Sharon Verzeni, è stata tragicamente uccisa la scorsa notte a Terno d'Isola. L'omicidio è avvenuto poco prima dell'una di notte in via Castegnate. La vittima è stata trovata in strada con gravi ferite da arma da taglio al torace e alla schiena. Nonostante i soccorsi tempestivi, Sharon Verzeni è deceduta dopo essere stata trasportata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le indagini in corso

I carabinieri di Zogno stanno conducendo le indagini per risalire al responsabile del crimine. Il Comune di Terno d'Isola ha messo a disposizione degli inquirenti i filmati delle telecamere di sorveglianza. Al momento, le autorità stanno cercando l'arma del delitto e il sindaco Gianluca Sala ha fatto un appello ai cittadini a non buttare rifiuti fino al 3 agosto per facilitare le indagini. "Al momento non ci sono persone indagate," hanno riferito i carabinieri, sottolineando che l'indagine è in una fase estremamente delicata.

Dettagli della vittima e dinamica dell'evento

Sharon Verzeni era originaria di Bottanuco, in provincia di Bergamo, e da tre anni viveva a Terno d'Isola con il compagno, che al momento dell'aggressione si trovava in casa. La donna aveva l'abitudine di uscire la sera per andare a correre. Dopo essere stata aggredita, è stata lei stessa a chiamare il 112, dicendo: "Aiuto! Sono stata accoltellata". All'arrivo dei soccorritori, è stata trovata a terra in strada.

Testimonianze dei residenti

Gli abitanti della zona sono sconvolti. Nessuno sembra aver visto o sentito nulla di sospetto. Un anziano di 83 anni che vive nelle palazzine vicine ha dichiarato: "Non abbiamo sentito, né visto niente". Un'altra residente ha raccontato: "Non la conoscevo e ho saputo della notizia dai giornali. Qui però gira brutta gente," mentre passava in bicicletta con il figlio.

Appello delle autorità

Le autorità chiedono ai cittadini di mantenere il massimo riserbo e di collaborare con le forze dell'ordine per facilitare le indagini. Il sindaco Gianluca Sala ha esortato la comunità a non disperdere prove potenzialmente utili, astenendosi dal gettare rifiuti fino al 3 agosto.