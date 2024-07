Joe Biden: 'Correrò e vincerò nel 2024'

Joe Biden non si ferma. Anzi, insiste di essere l'unico e solo candidato democratico alla Casa Bianca. "Correrò e vincerò nel 2024", ha dichiarato il presidente americano durante un evento elettorale in Michigan. "Io sono il candidato e voi dovete decidere", ha sottolineato mentre i suoi sostenitori urlavano "altri quattro anni". "Trump è un perdente - ha attaccato Biden -. L'ho battuto una volta e lo rifarò". Le dichiarazioni arrivano in un momento di grandi dubbi sulla candidatura di Biden nello schieramento Dem, e poche ore dopo che alcuni dei principali donatori democratici hanno annunciato al più grande super PAC pro-Biden, 'Future Forward', che avrebbero congelato circa 90 milioni di dollari finché il presidente rimarrà in corsa.Dal Michigan però il presidente tira dritto. E attacca il rivale: “Trump lavora per le grandi aziende farmaceutiche e petrolifere, io lavoro per gli americani". "Siete con me? Fermiamo Donald Trump?", ha gridato Biden. "Vi assicuro che sto bene”, ha anche garantito alla folla, cercando di sedare i dubbi sulla sua salute e sulle sue capacità cognitive, messe in dubbio nell’ultimo periodo e sempre più al centro delle attenzioni dopo svariate gaffe.Queste dichiarazioni segnano una chiara intenzione di Biden di proseguire la sua corsa elettorale, nonostante le difficoltà e le critiche interne al suo partito.