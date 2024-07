'Il Sole 24 Ore', le iniziative editoriali per l'estate 2024

Dal 17 luglio al 29 agosto gli inserti, le inchieste, le guide e i libri de Il Sole 24 Ore da portare in vacanza. Una raccolta de Il meglio di Andrea Camilleri ogni sabato





Con l'arrivo dell'estate, da mercoledì 17 luglio al 2 settembre, Il Sole 24 Ore propone una serie di iniziative editoriali pensate per accompagnare i lettori durante le vacanze: una varietà di inserti e guide che spaziano dall'apprendimento della lingua inglese all'enigmistica, dall’esperto risponde all'educazione finanziaria, dalle inchieste sulla sostenibilità e sulle donne nel mondo delle professioni, fino alla grande letteratura italiana con Andrea Camilleri.





La collana English for Everyone parte il 17 luglio, ogni mercoledì, ed è rivolta a chi vuole imparare la lingua, ma rappresenta al contempo lo strumento perfetto per chi già conosce l'inglese e desidera consultarlo, all'occorrenza, per risolvere qualche dubbio o rinfrescare una regola. Un modo semplice e pratico attraverso un approccio visivo facile e immediato insieme a spiegazioni chiare e puntuali con illustrazioni creano un contesto in cui sono più semplici sia la memorizzazione, sia l'uso delle regole grammaticali e dei vocaboli correlati. Box con gli errori più comuni, inoltre, permettono di mettere davvero a fuoco i punti critici dell'uso di certi tempi verbali, del superlativo, dei pronomi, delle principali preposizioni...La grammatica copre tutti gli argomenti del programma specifico per i livelli da A1 a C1 del QCER (CEFR), lo standard internazionale per l’apprendimento delle lingue.





Dal 27 luglio per sei sabati consecutivi in uscita "Il meglio di Andrea Camilleri" sempre con Il Sole 24 Ore, un omaggio ad Andrea Camilleri, uno dei più grandi maestri della letteratura italiana. La collezione include i casi del Commissario Montalbano e altre storie ambientate a Vigàta. Con oltre 30 milioni di copie vendute e traduzioni in 120 lingue, le opere di Camilleri continuano a incantare lettori di tutto il mondo. Prima uscita, "Riccardino".





Dal 26 luglio è la volta di "Enigmistica 24", il consueto inserto per appassionati che in occasione dell’estate aumenta la sua frequenza e diventa settimanale, in edicola ogni venerdì, e che proprio nel giorno della Cerimonia Inaugurale delle Olimpiadi inaugura una serie speciale di quattro pagine con rubriche e giochi dedicati alla competizione olimpica, alla città che la ospita e ai luoghi che hanno fatto la storia dei Giochi. Un'occasione per tutti gli appassionati di enigmistica per mettere alla prova le proprie abilità, divertendosi.





Mentre a partire dal 5 di agosto per quattro lunedì in arrivo "Speciale estate con l’Esperto risponde". 4 guide monografiche sui temi più frequenti inviati agli esperti del Sole 24 Ore. Un'opportunità per i lettori di ottenere risposte e consigli su diverse tematiche, direttamente dagli esperti. Primo appuntamento su Bonus edilizi e fiscalità immobiliare: la prima casa, il registro, i redditi dei terreni e tributi locali, tutto sulle agevolazioni sugli immobili e chi li acquista ristrutturati già dalle imprese, bonus compresi. Si passa poi alla Pensione anticipata contributiva: un focus sul lavoro, privato e pubblico e la previdenza (contributi, pensioni e sussidi/Isee) con un approfondimento sulla pensione anticipata alla quale si può accedere con 64 anni di età e 20 anni di contributi versati dal 1996 in poi. Si può accedere anche con il computo se si hanno contributi in Gestione separata. La terza uscita de L’esperto Risponde è sulle Partite Iva e forfettari con anche una parte dedicata alla fiscalità in generale. L’ultimo appuntamento in uscita il 26 agosto è sul Condominio e sulla casa, compravendita e locazioni, edilizia e successioni e il focus su come comprare casa all’asta. Acquistare un immobile all’asta può essere conveniente, ma serve conoscere le regole del gioco.





Sempre di lunedì, a partire dal 29 luglio per tutto il mese di agosto, in uscita nei Primi Piani, una inchiesta di sei puntate sulla sostenibilità legata a diversi settori: la sostenibilità nel made in Italy e nella manifattura (moda compresa), quali i settori più impattati, quali le novità richieste dalla Ue, alle nuove professioni, nuove figure e ambiti di attività legati al mondo della sostenibilità, ai Green bond e bilanci di sostenibilità, all’impegno del Terzo settore nell’obiettivo di sviluppo sostenibile, alla sostenibilità nel mondo automotive, cosa cambia nella produzione e nell’offerta e infine la sostenibilità nel segmento dell’energia.





Nelle pagine Professioni 24 del Sole 24 Ore dal 5 agosto al 2 settembre cinque le puntate per indagare attraverso dati e numeri la presenza femminile nelle professioni. Quanto “pesa” la componente femminile? Sia per i giovani (con i dati su lauree e esami di abilitazioni) sia nel corso della carriera (con i dati sulle iscrizioni e le cancellazioni agli Ordini). E ancora a quanto ammonta il gender pay gap e come il minor reddito accumulato si riflette sulle pensioni. Oltre alle principali professioni economico giuridiche, una puntata sarà dedicata al confronto tra la professione meno femminilizzata (ingegneri) e quella più femminilizzata (biologi). Conclude un bilancio complessivo e analisi delle tendenze nelle altre professioni





Infine, e in avvicinamento al rientro scolastico, appuntamento il 22 e il 29 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore e le guide "Young Finance", rivolte non solo agli studenti universitari, ma anche agli adulti interessati ai temi della finanza personale e degli investimenti. Ispirate al libro di Marco lo Conte, Elia Bombardelli e Gianluigi Ballaran "Young Finance. Investire è un gioco da ragazzi", sono pensate per fornire ai giovani, ma non solo, le conoscenze essenziali per gestire il denaro e affrontare le sfide economiche dell'età adulta. Oltre alle guide cartacee, il progetto "Young Finance" è accompagnato da una serie video disponibile su ilsole24ore.com, YouTube, Instagram e TikTok.