Francia al voto per il secondo turno delle elezioni legislative: affluenza record alle 12

Marine Le Pen fb

PARIGI - Le urne sono aperte in tutta la Francia per il secondo turno delle elezioni legislative. I seggi elettorali hanno iniziato a ricevere gli elettori alle 8 del mattino e chiuderanno alle 18 nella maggior parte dei comuni, mentre nelle grandi città le operazioni di voto proseguiranno fino alle 19 e in alcuni casi fino alle 20.Alle 12, l'affluenza registrata dal Ministero dell'Interno è stata del 26,63%, un dato che non si vedeva dal 1981, segno di un forte interesse da parte della popolazione per queste elezioni.Per garantire la sicurezza durante le operazioni di voto, il Ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ha annunciato la mobilitazione di 30.000 agenti di polizia e gendarmi su tutto il territorio nazionale, di cui 5.000 sono dispiegati a Parigi e nella sua periferia.Le previsioni per questo secondo turno indicano che Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, rimarrà la prima forza del Paese, nonostante, secondo gli ultimi sondaggi, non raggiungerà la maggioranza assoluta. Seguono i blocchi della gauche e dei macroniani, che si contendono il resto dei seggi disponibili.Questa tornata elettorale è cruciale per determinare l'assetto politico del Paese nei prossimi anni e l'alta affluenza suggerisce una forte partecipazione e interesse da parte degli elettori francesi. Gli occhi sono puntati su Marine Le Pen, che punta a consolidare la sua leadership, e sugli altri due principali blocchi, che cercheranno di limitare la sua avanzata.