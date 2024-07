Firenze, in albergo con 14 chili di stupefacente: tre arresti

Giunti in albergo e fatto accesso alla camera ove lo stesso dormiva, nella stessa è stato rinvenuto un vero e proprio deposito di hashish e denaro contante: circa 15 mila euro in contanti, oltre 14 kg di "hashish" e quasi un etto di "cocaina". Per tale ragione, l'uomo inizialmente oggetto di ricerche ed i due altri connazionali che, dalla sera precedente, avevano in uso la stanza d’albergo sono stati tratti in arresto e condotti presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze.





L'operazione di servizio testimonia la costante opera di contrasto del crimine diffuso dell'Arma dei Carabinieri e della Procura della Repubblica di Firenze. Nell'ambito dello stesso sforzo, nei giorni scorsi, a Firenze i Carabinieri hanno eseguito altri 4 arresti: - è stata data esecuzione un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP, su richiesta della Procura della Repubblica di Firenze, nei confronti di un uomo, algerino classe ’91 senza fissa dimora, a fronte di ripetute violazioni del provvedimento dell’obbligo di presentazione alla PG precedentemente adottato nei suoi confronti per reati in materia di droga; - è stato tratto in arresto, in flagranza, un soggetto di origine marocchina, classe ’75 senza fissa dimora, che ha spintonato il personale di vigilanza del supermercato Esselunga di via di Novoli, dopo essere stato sorpreso con merce rubata per 500 euro circa; - sono stati tratti in arresto, in flagranza, due stranieri (un 26enne tunisino ed un 25enne del Gabon) rispettivamente trovati in possesso di 3 Kg circa, il primo, e 76 dosi di crack e 8 dosi di cocaina, il secondo, in occasione di controlli effettuati durante le normali pattuglie.





Per tutti gli indagati vige il principio della presunzione d’innocenza: la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini in relazione alle attività sopra elencate sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe.



FIRENZE - Nel corso della mattinata del 27 luglio 2024 i Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato, in flagranza di reato, tre cittadini marocchini, classe 1993, 1996 e 2005, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Su indicazione della locale Centrale Operativa, una pattuglia in servizio di perlustrazione si è recata presso una struttura alberghiera in zona Le Cure al fine di notificare un provvedimento nei confronti di un soggetto, risultato lì alloggiato.