Essse Caffè con il 'Grand Tour Ambasciatori del Gusto', cinque tappe in Puglia

Photo credits: fonte DRG Comunicazione

Il caffè come promozione della cultura enogastronomica italiana e della valorizzazione dei territori, anche fuori dagli schemi, tra aperitivo e fine pasto: è con questo spirito che Essse Caffè ha partecipato al Grand Tour firmato Ambasciatori del Gusto, partito a maggio scorso e attualmente in via di svolgimento. Cinque le tappe che hanno visto protagonista la torrefazione bolognese – tutte in Puglia – su un totale di ventidue cene a più mani che si concluderanno a dicembre 2024, realizzate nei ristoranti degli Associati coinvolti. Il "Grand Tour Del Gusto. Un Viaggio nei Sapori di Puglia, Basilicata e Calabria" si propone infatti di valorizzare ogni territorio e stimolare la sinergia tra i Partner; occasione che Essse Caffè ha colto con piacere portando in cinque location d'eccezione Miscela Masini – certificata Premium Istituto Espresso Italiano (ricordiamo che sono solo due le miscele in Italia ad aver ottenuto tale certificazione) – ma anche altri blend.





Il miglior caffè Made in Italy ha così conquistato tutti i partecipanti sia in versione espresso, come eccellente fine pasto, ma anche come aperitivo. È successo nella data di Foggia dove, presso la Sala Ristorante della Scuola di Formazione ENAIP, il caffè è stato al centro di percorsi sensoriali a più mani, aprendo – e non solo concludendo – la cena curata dagli chef Pascal Barbato e Giorgio Trovato.





Una degustazione, quella proposta da Essse Caffè al Grand Tour, mai fine a se stessa: i Coffee Master di Essse hanno guidato gli ospiti durante ciascun appuntamento, così da orientarli nell'assaggio. Un momento formativo che ha avuto come obiettivo l'esaltazione della qualità, qualcosa in cui Essse Caffè crede da sempre: "alzare l'asticella della conoscenza va di pari passo con l'eccellenza. Più il consumatore è consapevole di cosa è qualitativamente pregevole e cosa no, più comprenderà, e quindi cercherà, quell'alto standard del quale siamo orgogliosi. Si tratta di un progetto ad ampio respiro cui teniamo molto, e che portiamo avanti ad ogni occasione che ce lo permetta, come nel caso del Grand Tour del Gusto" fa sapere Agata Segafredo, Communication Manager Essse Caffè.





La partnership con Ambasciatori del Gusto, iniziata a dicembre 2023, prosegue così in condivisione di intenti. "Passione per la qualità, evoluzione e rivoluzione del concetto di eccellenza hanno caratterizzato queste cinque tappe pugliesi" conclude Agata Segafredo "Non mancheranno altri appuntamenti nella seconda metà dell'anno: prevediamo che, come accaduto per il Grand Tour, saranno ancora una volta all'insegna della creatività e dell'attenzione ai dettagli".





Ecco le date del Grand Tour AdG che hanno visto Essse Caffè tra i protagonisti:

1) 14 maggio presso Sala Ristorante Istituto ENAIP a Foggia FG (Puglia): Pascal Barbato e Giorgio Trovato;

2) 15 maggio presso Il Vecchio Gazebo a Molfetta BA (Puglia): Giuseppe Petruzzella e Giuseppe Lampugnani;

3) 21 maggio presso Pizzeria Regina Margherita a San Giovanni Rotondo FG (Puglia): Orazio Chiapparino, Iginio Ventura e Pascal Barbato;

4) 6 giugno presso Lido P23 by Frizz Cafè a Monopoli BA (Puglia): Giuseppe Lampugnani e Giorgio Trovato;

5) 26 giugno presso Lido P23 by Frizz Cafè a Monopoli BA (Puglia): Giuseppe Lampugnani, Giuseppe Petruzzella e Gianvito Matarrese.