Centauro morto a Bari: arrestato presunto pirata della strada

BARI - Il presunto pirata della strada, responsabile dell'incidente mortale in cui ha perso la vita il 21enne Giovanni Vittore, è stato arrestato nella tarda serata di ieri. L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio, quando una moto bianca di grossa cilindrata ha effettuato una pericolosa inversione a U su via Gentile, costringendo Giovanni a frenare bruscamente e a perdere il controllo del suo mezzo.Dinamica dell'incidenteI video delle telecamere di sicurezza hanno registrato l'intera sequenza dell'incidente. Secondo le ricostruzioni, dopo l'azzardata manovra, ci sarebbe stato anche uno scontro tra le due moto, facendo cadere entrambi i conducenti. Purtroppo, Giovanni Vittore non si è più rialzato, mentre l'altro motociclista è fuggito dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso.Le accuseLe accuse nei confronti dell'arrestato sono gravi. Oltre all'omicidio stradale, dovrà rispondere anche di omissione di soccorso. L'arresto è stato possibile grazie all'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte dalle forze dell'ordine.Reazioni e conseguenzeLa notizia dell'arresto ha suscitato un misto di sollievo e tristezza tra i familiari e gli amici di Giovanni Vittore, che ora chiedono giustizia per la sua tragica scomparsa. Il caso ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull'importanza di rispettare le regole del codice della strada per prevenire tragedie simili.